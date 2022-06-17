Павлова: Признание спортивного программирования видом спорта — необходимость 21 века

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала совместное заявление министра спорта Олега Матыцина и главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева о признании спортивного программирования официальным вид спорта в России, необходимостью 21-го века.

«Спортивное программирование — это разновидность киберспорта. Участники в условия в ограниченного времени, пишут коды, для успешного решения логических и математических задач. И это очень похоже на жизнь. В ней часто приходится решать задачи определенной сложности, которые, возможно, и не имеют решения. Эра информационных технологий неумолимо набирает обороты и доскональное знание техники программирования — это уже необходимость 21 века. К тому же спортивное программирование, как и киберспорт — это социальный лифт для молодежи, которая видит свое будущее в работе в ИТ отрасли. На кону их победы в спортивных турнирах не только денежный приз, но и предложения работы в крупных компаниях, представители которых внимательно следят за участниками», — считает Павлова.

Кроме того, она отметила, что спортивное программирование и классический спорт имеют тот же самый алгоритм подготовки к соревнованиям.

«Так же, как и в спорте, где постоянно идет усложнение элементов, в спортивном программировании так же очень быстро нарастает сложность задач. Для решения которых требуются 5 часовые регулярные тренировки. Участие в тренировочных сборах и отборочных этапах. Осваивать азы киберспорта начинают уже с 11 – 13 лет. Несомненно, чтобы готовить высококлассных киберспортсменов, как и классических спортсменов нужны тренировочные площадки. Ими могут быть ИТ – парки и технопарки», — подчеркнула Павлова.

Напомним, первый национальный чемпионат по спортивному программированию пройдёт в декабре этого года.