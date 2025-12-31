Павлова: Признание геноцида советского народа восстанавливает историческую справедливость

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты: 19 апреля объявлено Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Член ОП РФ от Татарстана, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала принятие этого закона знаковым событием года 80-летия Великой Победы.

По ее мнению, признание геноцида восстанавливает историческую справедливость и является долгом современников перед жертвами нацистских преступлений. Эксперт провела параллели с недавними правовыми решениями: признанием блокады Ленинграда геноцидом в 2022 году и принятием закона о геноциде белорусского народа в Белоруссии.

Павлова отметила, что ужасающие факты войны продолжают вскрываться до сих пор, приведя в пример свидетельства о том, как финские солдаты минировали детские игрушки.

По словам члена Общественной палаты, новый закон открывает практические возможности: он позволит эффективнее работать поисковым движениям, благоустраивать захоронения и создавать новые мемориалы. Документ также определяет способы сохранения памяти – от публикаций в СМИ до организации школьных музеев и выставок.

Ольга Павлова подчеркнула, что закон служит предупреждением для желающих переписать историю, и призвала добиваться признания геноцида советского народа на международном уровне для борьбы с фальсификациями. Дата 19 апреля выбрана неслучайно: именно в этот день в 1943 году был издан указ, который впервые юридически зафиксировал политику нацистов по уничтожению мирного населения.