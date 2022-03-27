Павлова приняла участие в открытии соревнований по акробатическому рок-н-роллу в Казани

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В казанском Центре бокса и настольного тенниса прошли Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, а также этапы Кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. В церемонии открытия приняла участие заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«Сегодня площадка Казани собрала более 2 000 участников от Дальнего Востока до Калининграда и Севастополя. Столица Татарстана неоднократно принимала международные и всероссийские соревнования по акработическому рок-н-ролу, и я уверена, что и в этот раз соревнования этого динамичного и быстро развивающегося вида спорта, пройдут на высочайшем уровне», — поздравила Ольга Павлова участников соревнований с открытием турнира.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В завершение речи она пожелала участникам ярких выступлений, заслуженных побед и высказала уверенность, что своими сегодняшними высочайшими результатами спортсмены поддержат свою страну и российский спорт, который сейчас переживает не самые лучшие времена.

«Только встав все вместе плечом к плечу, мы сможем победить», — резюмировала Ольга Павлова.