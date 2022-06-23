Павлова: Причиной потери сознания американской синхронистки Альварес могла стать гипоксия

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание во время своего выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спасла ее только быстрая реакция тренера, поднявшего спортсменку на поверхность и оказавшего первую помощь.

Заслуженный тренер РФ, вице – президент Федерации синхронного плавания России, кандидат биологических и доктор педагогических наук Ольга Павлова назвала возможную причину потери сознания американской синхронистки.

«Причиной потери сознания синхронистки при работе на глубине могла стать гипоксия головного мозга. Этот случай в очередной раз заставляет обратить внимание на медицинское и физиологическое обследования спортсмена не только перед выступлением, но и на протяжении всей его карьеры. Синхронисты работают под водой на задержке дыхания, которая и приводит к гипоксии и, конечно, в первую очередь, у медиков должно быть пристальное внимание к сосудам головного мозга спортсмена», – подчеркнула Павлова

По ее мнению, программы выступления синхронистов год от года усложняются. Вместе с этим возрастают и нагрузки на организм спортсменов. В этих условиях контроль за здоровьем спортсмена и адаптацией его организма к выполнению того или иного сложного элемента доложены быть максимально тщательным.

«Настораживает то, что это не первый подобный случай с американской спортсменкой. Подобное уже было с ней в 2021-м на этапе Кубка мира в Барселоне. Но меня порадовали действия тренера, который сработал в этой ситуации быстро и профессионально, иначе последствия могли быть фатальными», – считает Ольга Павлова.