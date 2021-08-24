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Ру Тат
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24 августа 2021  20:03

Павлова: При помощи народной программы россияне участвуют в формировании будущего страны

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Народная программа «Единой России» представляет собой срез общественного мнения. Главная задача при ее формировании — услышать каждого избирателя. Об этом сказала депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

«Народная программа — это срез общественного мнения. Жители республики выносят инициативы, которые формируются в народные законы и таким образом участвуют в формировании будущего своей страны», — подчеркнула парламентарий. 

Она напомнила, что оставить свой наказ или внести предложения мог каждый татарстанец. Для этого предоставлялись разные способы — встречи с кандидатами, мобильные приемные «ЕР» или сайт «Мой депутат», сайт народной программы. 

«Были созданы максимальные возможности для получения обратной связи», — резюмировала Павлова. 

Народная программа принята на втором этапе Съезда «Единой России» 24 августа.

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