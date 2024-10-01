Павлова: Преподаватели физкультуры и ОБЗР должны пройти курс тактической медицины

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Все преподаватели физической культуры и основ безопасности и защиты Родины должны пройти курс тактической медицины. Такое мнение высказала заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова в разговоре с журналистом «Татар-информа», комментируя реализацию в регионе проекта «Готов к санитарной обороне», инициированного партией «Единая Россия».

«Сегодня все преподаватели физической культуры, основ безопасности и защиты Родины должны пройти курс тактической медицины. Это жизненно необходимо. Еще когда я была депутатом Государственной Думы VII созыва, в рамках разработки проекта о школьной медицине эти подходы обсуждались. Время показало, что они были своевременными, правильными и актуальными», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, собеседница агентства отметила, что после прохождения курсов тактической медицины предусмотрено вручение знаков отличия, золотого, серебряного и бронзового, по принципу ГТО. В перспективе обладатели таких знаков могут получать еще и баллы для поступления в вузы.

«Сегодня тренерский состав всех спортивных федерации также должен иметь навыки тактической медицины, чтобы уметь оказать помощь как в различных ситуациях тренировочного процесса, так и в критических случаях повседневной жизни», — уверена Ольга Павлова.

Помимо этого, член Общественной палаты РФ предложила расширить курс по технике безопасности и охране труда, включив в него курсы по тактической медицине, чтобы сотрудники предприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций могли оказать первую помощь пострадавшим.