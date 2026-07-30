Павлова предложила делать интерактивные спортплощадки более персонализированными

Ольга Павлова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России» продолжается реализация мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок. В этом году будут созданы еще три – в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Связанные со спортом общественники республики прокомментировали создание интерактивных спортплощадок на странице Экспертного клуба.

Проект начал реализовываться в 2022 году с открытия площадок в Казани (на улицах Мусина и Дубравная) и Альметьевске. В 2023-м «умная» площадка появилась в Нижнекамске, а в 2025-м – в Зеленодольске. В столице РТ в текущем году установят зимний вариант площадки – с хоккейными бортами.

На каждом тренажере «умных» площадок размещен QR-код. Считав его со смартфона, пользователь получит доступ к подробной видеоинструкции по технике выполнения упражнения, узнает, на какие группы мышц оно воздействует, и получит персональные рекомендации. Для удобства посетителей площадки оборудованы точками доступа Wi-Fi. Часть устройств адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива направлена на формирование интереса к активному и здоровому образу жизни, организацию полезного досуга для всей семьи.

Член Общественной палаты России от Татарстана и советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова констатировала, что подобные спортплощадки делают территорию привлекательнее, формируют привычку к движению и действительно работают на качество жизни.

Вместе с тем, уверена заслуженный тренер РФ, необходимо сделать следующий шаг. «QR-код и видеоинструкция – хорошая основа, однако современные технологии позволяют большее: подбирать нагрузку с учетом возраста и физической подготовки, контролировать правильность выполнения упражнений, предупреждать о риске травм и вовремя рекомендовать снизить интенсивность», – подчеркнула она.

На взгляд Павловой, в таких ситуациях искусственный интеллект должен не заменять тренера, а помогать человеку заниматься безопаснее и эффективнее. Также она сделала акцент на том, что площадки следует включать в единые стандарты благоустройства: предусматривать доступность для людей с инвалидностью, освещение, безопасность, зимнее использование и связь с районными секциями и спортивными сообществами.

«Тогда это будет не просто набор тренажеров с Wi-Fi, а полноценная спортивная экосистема по месту жительства», – выразила уверенность специалист, добавив, что развитие таких решений окажется вкладом одновременно в массовый спорт, здоровье населения и технологический суверенитет страны. «Татарстан традиционно умеет соединять сильную спортивную культуру с современными технологиями, и этот проект важно дальше именно донастраивать и развивать», – заключила она.

В свою очередь депутат Казанской городской Думы. директор сети фитнес-клубов Maximus и член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов увидел в реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в Татарстане наглядный пример системного и стратегического подхода к формированию здоровой городской среды. В связи с этим депутат сослался на собственный опыт члена Постоянной комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту Казгордумы.

По оценке Шарапова, ключевая ценность подобных объектов заключается в их социальной инклюзивности и технологичности. «Мы уходим от концепции обычных „железных“ уличных тренажеров, которые часто простаивают из-за того, что люди просто не знают, как к ним подступиться. Интеграция цифровых решений – QR-кодов с доступом к видеоинструкциям и персональным рекомендациям – фактически снимает барьер страха перед тренировками у новичков и пожилых людей», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению предпринимателя, наличие бесплатного Wi-Fi делает эти площадки современными точками притяжения для молодежи, а адаптивное оборудование гарантирует равные возможности для маломобильных граждан. По его словам, это и есть реальное воплощение концепции «доступного спорта для всей семьи».

«Как руководитель сети фитнес-центров я убежден, что государственные программы и частный спортивный бизнес не должны существовать обособленно. Наша общая задача – работать в тесном партнерстве и в унисон, создавая единую, бесшовную экосистему здорового образа жизни», – акцентировал Шарапов.

Соответственно, государство и бизнес выступают как союзники, которые смотрят в одном направлении. «Только через такое синергетическое объединение усилий мы сможем воспитать по-настоящему здоровую нацию, где регулярные занятия физкультурой и спортом станут неотъемлемой частью культурного кода каждого жителя Татарстана», – подытожил депутат.