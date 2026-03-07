Павлова: Право выйти на Паралимпиаду с флагом и гимном мы отстояли в судах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная России выступит со своей национальной символикой на Паралимпийских играх. О том, что это право стало результатом длительной юридической борьбы, в беседе с «Татар-информом» рассказала член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«Впервые за 12 лет сборная России выступит на Паралимпиаде со всей национальной символикой. А во время наших побед в Италии будет звучать российский гимн. Это право мы отстояли в судах, не оставив противникам ни одного аргумента для продления санкций», – подчеркнула Павлова.

Она также отметила, что решение принималось в условиях «политического лицемерия» и прессинга со стороны семи государств, объявивших бойкот российским атлетам. Несмотря на это, МПК выдержал давление. Важным достижением Павлова считает и допуск к играм ветеранов СВО – в этом вопросе комитет также встал на сторону России.

«Это очень значимая победа, потому что мы защитили не только права спортсменов-паралимпийцев, но и будущие права ветеранов СВО, которые хотят заниматься спортом. Это для них будет огромной жизненной мотивацией. Это была нелегкая борьба, и у нас оказалось достаточно аргументов, чтобы нас услышали», – резюмировала Ольга Павлова.