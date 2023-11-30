Павлова: «Поправки в законы о физической культуре и статусе военнослужащего необходимы»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Госдума России приняла в первом чтении поправки снимающие, для спортсменов-военнослужащих, а также общества «Динамо» и Федеральной противопожарной службы ограничения, связанные с совмещением их государственной работы с трудовой спортивной деятельностью.

Комментируя принятие поправок, депутат Государственной Думы VII созыва, координатор Федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт» в РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила, что данные поправки, которые устраняют имеющиеся противоречия и приводит законодательство в соответствие со сложившейся практикой участия спортсменов в международных спортивных мероприятиях, необходимо было внести не только в закон о физической культуре, но и в закон о статусе военнослужащего.

«Будучи военнослужащими, на государственной службе они попадают под закон о статусе военнослужащего, который запрещает им принимать какие-либо вознаграждения и совмещать любую другую трудовую деятельность с их основной работой. Вместе с тем, данная категория спортсменов должны подписать трудовой договор с центром спортивной подготовки, на основании которого они получают государственные стипендии, доплаты, выезжают за рубеж на соревнования и сборы. Понятие данного закона устраняет законодательные противоречия и защищает трудовые права спортсменов. Таким образом, мы последовательно усиливаем работу по защите трудовых прав и социальных гарантий спортсменов военнослужащих и спортсменов общества „Динамо“», — пояснила Ольга Павлова.