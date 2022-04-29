Павлова: Перенос Универсиады из Екатеринбурга, будет еще одним бессмысленным решением

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

На заседании Исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) было принято решение отложить право Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации FISU. Правда генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов, комментируя это заявление уточнил, что Универсиада пройдет в Екатеринбурге, но в другие даты. Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, высказала свою точку зрения на решение FISU.

«Очень жаль, что политика в очередной раз вмешалась в спорт. Понятно, что если решат перенести, то найдут место, но наверняка в ущерб качеству спортивной инфраструктуры и организации. При этом колоссальное санкционное давление не позволит на Универсиаде выступить российским и белорусским спортсменам. Тем самым будет нанесен колоссальный ущерб мировому студенческому спорту. Спорт должен объединять – политика делает диаметрально противоположное, внося разброд и хаос в мировое спортивное движение», — уверена Ольга Павлова.