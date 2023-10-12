Павлова: «Отстранение МОК ОКР — это вызов, а на вызов надо отвечать»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова назвала причины решения МОК об отстранении Олимпийского комитета России от Олимпийских игр в Париже, в связи с включением в ОКР Олимпийских советов новых регионов России надуманным.

«Теперь ОКР не может выставить команду на игры под своим флагом и со своим подходом к критериям отбора.Это значит, что МОК все еще может пригласить россиян, но только под эгидой Международного олимпийского комитета, как это уже было в 2017 году», — подчеркнула Павлова.

Также она отметила, что в этом случае МОК решает все на свое усмотрение, хочет включает в команду россиян, хочет не включает, но с точки зрения Международного права — он чист. Кроме этого они могут не пригласить россиян, руководствуясь размером выделенной квоты.

«Скажем, квота на Олимпийскую деревню 10 000, а включение наших спортсменов будет привышать лимит. В этой ситуации руководству ОКР нужно идти в CAS. Это вызов, а на любой вызов нужно отвечать», — резюмировала Павлова.