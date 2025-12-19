news_header_top
Общество 19 декабря 2025 17:40

Павлова: От числа спортобъектов зависит качество и продолжительность жизни людей

Член Общественной палаты России от Татарстана и советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова солидаризировалась с высказанной в ходе прямой линии позицией Президента РФ Владимира Путина о недопустимости долгостроев спортивных объектов.

«От количества спортивных сооружений зависит качество и продолжительность жизни наших граждан, а также демография. Люди должны заниматься физкультурой и спортом. Количество занимающихся должно постоянно расти», – заметила Павлова.

«И, конечно, недопустимо большое количество долгостроев спортивных сооружений, о чем жестко сказал Президент России Владимир Путин во время прямой линии. Это сигнал главам субъектов [Федерации], что надо ответственно относиться к планированию и строительству инфраструктуры для занятий спортом», – подчеркнула она.

«Без современных качественных спортивных объектов полноценное развитие массового спорта невозможно. Положительный пример тому – Татарстан. Здесь каждый год открываются новые спортивные площадки, комплексные спортивные сооружения и спортивные манежи», – обратила внимание заслуженный тренер РФ.

«Социальная инфраструктура в небольших городах и поселках способствует уменьшению оттока населения», – добавила Ольга Павлова.

#прямая линия с Владимиром Путиным #спортивная инфраструктура #Ольга Павлова
