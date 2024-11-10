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Павлова: Оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде был лишней структурой
Упразднение Правительством РФ Организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм — это желание устранить структуры с дублирующими полномочиями и шаг по консолидации управления. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.
«Данная инициатива Правительства — абсолютно верная. В этом вопросе была определённая путаница. Если этот организационный комитет, созданный 2014 году, занимался подготовкой спортсменов — участников Олимпийских игр то возникает вопрос — чем же тогда занимался Олимпийский комитет России?» — задала риторический вопрос собеседница агентства.
«Я считаю, что данная инициатива Минспорта и Правительства России направлена на устранение двойных и даже тройных компетенций и дублирующих полномочий, а также на консолидацию управления. Это, безусловно, правильно. Всё лишнее должно быть нивелировано. Лишние структуры, вызывающие путаницу в полномочиях, никому не нужны», — уверена Ольга Павлова.
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