Павлова: Обсуждается возможность отправки студенческих стройотрядов в новые регионы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обсуждается вопрос возможного участия студенческих строительных отрядов в восстановлении новых регионов. Для Татарстана речь идёт о восстановлении подшефных городов - Лисичанска и Рубежного. Но краеугольным камнем остаётся вопрос безопасности. Об этом «Татар-информу» рассказала Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.

«Такой вопрос обсуждается в Правительстве. Пока студенческим отрядам не разрешают туда ездить из соображений безопасности. Взвешиваются все за и против. Конечно, ребята хотят туда поехать и помочь. И необходимость в них большая», - сообщила Павлова.

Этот вопрос серьезно обсуждается и в гражданском обществе. У самой молодежи тоже есть запрос на то, чтобы помогать жителям новых регионов.