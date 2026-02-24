news_header_top
Общество 24 февраля 2026 15:37

Павлова: Обсуждается возможность отправки студенческих стройотрядов в новые регионы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обсуждается вопрос возможного участия студенческих строительных отрядов в восстановлении новых регионов. Для Татарстана речь идёт о восстановлении подшефных городов - Лисичанска и Рубежного. Но краеугольным камнем остаётся вопрос безопасности. Об этом «Татар-информу» рассказала Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.

«Такой вопрос обсуждается в Правительстве. Пока студенческим отрядам не разрешают туда ездить из соображений безопасности. Взвешиваются все за и против. Конечно, ребята хотят туда поехать и помочь. И необходимость в них большая», - сообщила Павлова.

Этот вопрос серьезно обсуждается и в гражданском обществе. У самой молодежи тоже есть запрос на то, чтобы помогать жителям новых регионов.

