Павлова: Объекты культурного наследия – это магнит

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова, участвуя в круглом столе о роли объектов культурного наследия в решении задач повышения качества городской среды, привела Татарстан в качестве образца отношения к культурному наследию и традициям. Мероприятие состоялось на площадке Общественной палаты РФ, в нем приняли участие более 80 представителей субъектов Федерации.

«Хочу процитировать первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника Минтимера Шаймиева: „Татарстан стал одним из первых регионов, начавших масштабное восстановление исторических объектов, что способствует межконфессиональному миру и согласию в республике“», – заметила Павлова.

В преддверии празднования 80-летия Победы особое внимание в Татарстане уделяется памятникам и захоронениям, связанным с Великой Отечественной войной. «В прошлом году в единый реестр включено 11 таких объектов, также под государственную охрану взята часть оборонительной территории Казанского обвода», – отметила член Общественной палаты РФ от РТ.

«Но важно не только восстанавливать и сохранять памятники истории, но и приспособить их под современное использование, привлекая бизнес для восстановления объектов культурного наследия. Также необходимо использовать данный культурный капитал для воспитания подрастающего поколения. Например, уроки по истории Великой Отечественной войны можно было бы проводить в форме экскурсий на объекты Казанского обвода», – подчеркнула Ольга Павлова.

Отдельно в своем выступлении спикер остановилась на значимости поддержки объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, к которым в Татарстане отнесены историко-архитектурный ансамбль Казанского Кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский монастырь и собор острова-града Свияжска. В 2023 году список объектов пополнила астрономическая обсерватория КФУ.

«Хочу выразить признательность странам исламского мира, которые в разные годы поддержали инициативы о включении наших памятников в число объектов Всемирного культурного наследия. Объекты культурного наследия – это магнит, туристический, творческий, научный, общественный», – резюмировала Ольга Павлова.