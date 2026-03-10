Павлова об атаке на детей-спортсменов в Запорожье: «Это проявление звериной сущности»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в канале МAX об атаке дронов ВСУ автобуса детской спортивной школы, на котором дети возвращались с соревнований. Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя «Динамо» РТ, Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, комментируя этот факт, отметила что люди с нормальной психикой такое сделать не могут.

При атаке на автобус пострадали три подростка 2011, 2012 и 2013 годов рождения, а также их тренер. Всем раненым уже оказывается медицинская помощь в больнице.

«Очередной акт мести и устрашения – за то, что люди возвращаются к мирной жизни. Понятно, что руководство Украины давно лишено моральных принципов и уготовило нашим детям судьбу в страхе сидеть по подвалам. Но обыкновенные солдаты, операторы, прекрасно знали, куда направляют дрон. Видели, что автобус не военный и никакой угрозы не несет. И у них ничего внутри не шевельнулось. Человек с нормальной психикой просто не может такого сделать. Это уже проявление их звериной сущности и сознания», – поделилась с «Татар-информом» Ольга Павлова.

Также она отметила, что такие случаи только подтверждают правильность мотивов и целей Специальной военной операции.

«Вопреки всему, спорт сегодня развивается на исторических территориях. Скорейшего выздоровления юным спортсменам. Уверена, что мы еще их увидим на крупнейших спортивных турнирах. Исторические регионы всегда были кузницами высококлассных спортсменов», – подчеркнула Ольга Павлова