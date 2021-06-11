Павлова о законе о правах соседей: никому не нравится мусор в подъездах и музыка по ночам

Депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова стала одним из авторов закона о соседях, который позволит урегулировать вопросы шума по ночам, бесконтрольного содержания животных и мусора в подъездах. Инициативу уже приняли в первом чтении. Об этом рассказала депутат во время отчета о своей деятельности на посту за пять лет.

«Закон о правах соседей прошел в первом чтении. Приходя домой, всем хочется отдохнуть, а когда днем и ночью сверлят стены или играет музыка, никому это неприятно, так же как и бесконтрольное содержание животных и мусор в подъездах», — отметила спикер.

Она пояснила, что стала одним из авторов законопроекта, в котором описано, куда и как обращаться, как фиксировать нарушения, а также ответственность за них.