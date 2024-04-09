Павлова о законе Госдумы по «Играм дружбы»: Была проведена большая юридическая работа

Фото: Пресс - служба Ольги Павловой

Государственная Дума приняла закон о «Всемирных играх дружбы». Заслуженный тренер РФ, Член общественной палаты РТ Ольга Павлова, комментируя данное решение, сказала, что при работе над законопроектом провели большую юридическую работу.

«В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению была проведена большая юридическая работа по синхронизации законопроекта с действующим законодательством, уточнен понятийный аппарат и порядок расходования целевых отчислений от азартных игр. Также установлены и полномочия каждого из организаторов. Была определенная позиция ряда органов исполнительной власти, к ней прислушались», — поделилась Павлова.

Еще она пояснила, что ко второму чтению к закону поступили поправки, запрещающие в местах проведения соревнований рекламу спиртных напитков и букмекерских контор, а также продажу и потребление алкоголя.

«Кроме того, федеральные, региональные и местные органы власти вправе содействовать подготовке и проведению спортивного соревнования в пределах своих полномочий. Например, они могут предоставлять спортивные и другие объекты для подготовки и проведения соревнования, в том числе бесплатно», — подчеркнула спикер.