Павлова о выставке работ Шойгу в «Хазинэ»: Он открылся совершенно с новой стороны

Депутат Государственной Думы Ольга Павлова посетила открытие выставки Сергея Шойгу в галерее «Хазинэ» и поделилась впечатлениями о работах министра обороны РФ.

«Гражданин своей страны, военный, министр обороны России и президент Русского географического общества сегодня открывается совершенно с новой стороны. Это человек, который безумно любит свою родину, понимает ее природу, знает традиции и искусство народов России», — отметила Павлова.

По ее словам, название выставки «Творчество ради жизни» полностью совпадает с ее духом. «Очень радует, что в основе выставки лежит социальная составляющая. Деньги с продаж работ пойдут на лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями», — добавила депутат.

«Неслучайно такой разносторонний человек как Сергей Кужугетович находится во главе партийного списка», — не удержалась от восхищения Ольга Павлова.