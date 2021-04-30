Павлова о шумных жильцах: Нужен единый механизм фиксации нарушений

Большая часть горожан в России проживает в многоквартирных домах и не знает своих соседей. Поэтому закон о правах соседей — это актуальная инициатива. Кроме того, в законопроекте будет прописан механизм фиксации нарушений. Об этом во время прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн сказала депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова.

«В стране должен функционировать единый механизм и орган, который будет фиксировать эти нарушения. По организации этого органа мы передаем права регионам. Каждый регион должен сам определить его работу. Допустим, заключить договор с полицией или жилищной инспекцией. Но механизм фиксации нарушений должен быть конкретным и понятным, человек не должен метаться. Люди годами судятся, годами мучаются, а никакого толка нет», — подчеркнула Павлова.

Для того чтобы соседи-дебоширы не нарушали покой граждан, каждый субъект на основании федерального закона определит у себя в регионе часы тишины, ответственное лицо и порядок установления нарушений, объяснила депутат.

Граждане также направляют властям обращения, связанные с заливом квартир, людьми, которые разводят в квартирах большое количество собак или кошек, заносят пакеты со свалки.

«Сейчас реалии времени совсем другие. Те времена, когда люди знали соседа по лестничной клетке и называли его по имени, уже прошли. Реалии такие, что это огромные многоэтажки, люди зачастую даже не знают, кто их сосед. Поэтому порядок в этом законодательстве нужно навести», — заключила депутат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что россиян могут начать штрафовать за шум ночью на сумму до 50 тыс. рублей. В Татарстане часы тишины действуют с 22.00 до 6.00 в будни и до 9.00 — в выходные.