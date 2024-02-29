Павлова о послании Президента: Ожидаем аспекты, которые затронут жизнь семей с детьми

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член Общественной палаты Татарстана и заслуженный тренер РФ Ольга Павлова поделилась ожиданиями от предстоящего послания Федеральному Собранию, с которым сегодня обратится Президент России Владимир Путин.

«Уверена, что это послание, как и раньше, будет ориентировано на широкую аудиторию и охватит перспективу ближайших шести лет, что позволит аудитории более глубоко понять и переосмыслить стратегические приоритеты развития государства», — заметила общественница.

«Теме геополитики будет посвящена отдельная часть выступления. А в контексте „Игр будущего“, которые проходят в эти дни в Казани, думаю, будет подчеркнута роль России на международной арене», — предположила она.

«Вместе с тем послание, думаю, будет предметным, а учитывая, что оно проводится в Год семьи, конечно, мы ожидаем услышать ряд важных аспектов, которые затронут различные сферы жизни общества, но особенно — семей с детьми», — добавила Павлова.

«Отдельное внимание будет уделено интеграции новых регионов в российскую повестку, а также поддержка участников СВО и их семей. Важным направлением станет развитие системы образования, здравоохранения и подготовки профессиональных кадров», — убеждена заслуженный тренер.