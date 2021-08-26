Павлова о ЧМ по волейболу-2022: Уверена, мы возьмем реванш за серебро Олимпиады

Фото: Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Ольги Павловой

Ровно через год в России стартует чемпионат мира по волейболу FIVB. Сегодня в 10 городах-организаторах, в том числе Казани, был запущен обратный отсчет до турнира.

Этот чемпионат — знаковое событие не только для Татарстана, России, но и для всего мирового волейбола. Он обязательно станет лучшим, как и все другие соревнования, проходящие на территории республики, уверена депутат Госдумы, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Безусловно, это командная работа — работа и Федерации волейбола Республики Татарстан, и ее председателя Фарида Хайрулловича Мухаметшина, и нашего общества „Динамо“. А также всех тренеров, судей, спортсменов и всех тех, кто любит этот народный вид спорта — волейбол», — сказала она.

Павлова отметила, что жители России активно интересуются спортом и следят за различными мероприятиями. Так, сборную страны по волейболу, завоевавшую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, на Красной площади встречали тысячи людей.

«Я думаю, что наша обновленная команда здесь возьмет реванш за серебро на Олимпийских играх, — заявила депутат. — Мы верим и надеемся. И как гражданин и патриот своей республики скажу: Мы сделаем все, чтобы этот чемпионат был лучший, чтобы наши дети были здоровы, а наш Татарстан процветал. Без бергэ! Мы вместе!».

Помимо Казани, старт отсчету до чемпионата мира был дан в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове. Мероприятие пройдет в этих городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.