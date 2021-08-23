Павлова: Новую программу по строительству типовых приютов для животных разработают в РФ

Новую программу по строительству типовых приютов для безнадзорных животных разработают в скором времени в России. Об этом сообщила сегодня депутат Госдумы РФ VII созыва Ольга Павлова на заседании экспертного клуба «Волга».

«С одной стороны, в обществе есть зоозащитники, которые говорят, что нужно прекратить бесконтрольное убийство животных. С другой стороны, есть люди, пострадавшие от безнадзорных собак. Сегодня государство готовит новую программу по строительству типовых приютов. Предусматривается государственно-частное партнерство. Введены новые поправки в Уголовный, Гражданский и Административный кодексы. В них говорится, что люди, которые поиграли и выбросили животных на улицу, будут за это отвечать», — сказала она.

Спикер отметила, что согласно новой схеме животные, которые находятся в городе, должны быть отловлены, обследованы, вакцинированы, чипированы и стерилизованы. Если у животного наблюдается чрезмерная агрессия, то оно должно остаться в приюте.

Павлова отметила еще одну проблему, касающуюся содержания домашних питомцев. Дело в том, что многие люди в своих квартирах держат огромное количество животных. При этом должны соблюдаться права их соседей по дому.

«Законодателям нужно решить все эти вопросы и докрутить законодательство так, чтобы удовлетворить потребности всех людей. В портфеле Комитета по экологии Госдумы РФ лежит более 12 инициатив, в том числе и правительственные поправки. Думаю, что решения к декабрю этого года будут», — заключила она.