Павлова: Новая мера поддержки поможет молодым родителям, воспитывающим детей до 7 лет

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова рассказала о новых правилах выплаты больничных по уходу за ребенком, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

«С 1 сентября начинает действовать новый порядок выплаты больничных родителям по уходу за ребенком до 7 лет. Теперь они будут оплачиваться в 100% размере среднего заработка. Эту меру предложил ввести Президент России Владимир Путин, поддержав инициативу партии „Единая Россия“», — сказала Ольга Павлова.

Депутат пояснила, что размер оплаты больничного напрямую зависит от трудового стажа, а у молодых специалистов, которые стали родителями, этот стаж маленький. Следовательно, по ее словам, семья теряет в доходе, если, к примеру, мама берет больничный по уходу за ребенком.

«Новая мера поддержки существенно поддержит молодых родителей, которые преимущественно и воспитывают детей до семи лет. Отмечу, что новые правила не приведут к увеличению расходов работодателей, поскольку выплаты осуществляются из Фонда социального страхования», — добавила Ольга Павлова.