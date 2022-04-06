Павлова: Новая концепция развития допобразования в России сделает детский спорт массовым

Сегодня в спортивном комплексе «Ак буре» прошло совместное заседание регионального общественного совета Федерального проекта «Детский спорт» и общественного совета при Минспорта РТ. На нем обсудили актуальные вопросы развития детского спорта в республике, а также новую концепцию развития дополнительного образования в России, куда входят вопросы, касающиеся физической культуры и спорта.

Модератором и одним из спикеров стала заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«К 2030 году в России полностью обновится система дополнительного образования детей и будут созданы необходимые условия для самореализации и развития молодых талантов. Это предусмотрено Концепцией развития дополнительного образования, которую утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В рамках концепции планируется внедрить цифровые сервисы и современный контент. Регионам на эти цели будут предоставлены субсидии из федерального бюджета», - отметила она.

Также она добавила, что согласно этой концепции, талантливые дети смогут получать сертификаты, по которым смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях. По ее словам, благодаря этой концепции детский спорт станет массовым, акцент будет сделан на тренеров по месту жительства и школьные лиги, а также к 2024 году в каждой школе должны быть созданы спортивные классы.

С докладом о развитии спортивной инфраструктуры в Татарстане выступил замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов. Он рассказал о создании спортивных объектов в республике и призвал городские власти особенно уделять внимание государственно-частному партнёрству.

«Есть виды спорта, куда инвесторы готовы вкладывать деньги, откуда возможно получить возврат инвестиций через оказание услуг населению», - заявил Мингулов.

Он напомнил, что первый такой объект в республике уже построен в Набережных Челнах.

В конце заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между республиканским общественным советом проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт» и региональной общественной организацией физкультурно-спортивного общества «Буревестник», а также награждены активисты проекта.