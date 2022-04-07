Павлова: Нет иллюзий относительно решений Спортивного суда, но ничего не делать еще хуже

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В Спортивный арбитражный суд (CAS) уже поступило несколько десятков апелляций от российских спортсменов и федераций по различным видам спорта на отстранение от международных соревнований. Среди подавших на обжалование присутствует выступающая в парном катании казанская фигуристка Евгения Тарасова, а также Всероссийская федерация волейбола, которая намерена получить от международной федерации компенсационные выплаты за перенос чемпионата мира 2022 года, который должен был пройти в Казани, с территории России.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала такой подход единственно верным решением в сегодняшней ситуации.

«Считаю, что обжаловать решения международных спортивных федераций в арбитражном суде — это единственно верное решение в нынешней ситуации. Что касается возможной предвзятости Спортивного арбитражного суда (CAS), то не нужно строить никаких иллюзий, но ничего не делать — еще хуже. Мы можем как одержать победу, так и потерпеть поражение, но сегодня это единственный суд по такого рода вопросам, альтернативы ему в спортивном мире нет», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, она отметила, что сам факт принятия и регистрации Спортивным арбитражным судом соответствующих апелляций — это уже хорошо. Сейчас российским спортивным юристам нужно думать над выстраиванием оптимальной линии защиты.