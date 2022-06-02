Павлова: Не поддержим тренеров сейчас, завтра столкнемся с нехваткой олимпийского резерва

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, Координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова в беседе с журналистом «Татар-информа» озвучила наиболее острые вопросы, которые на сегодняшний день волнуют тренерский состав ДЮСШ и ДЮСШОР.

«Одна из значимых проблем – это нехватка оргтехники и планшетов для тренерского состава спортивных школ. Если российские учителя общеобразовательных школ практически все получили планшеты, а некоторые и по два, то у педагогов детских спортивных школ - этого нет. Я уже не говорю о том, что тренера ДЮСШ и ДЮСШОР не имеют права выходить на пенсию по выслуге лет. Если мы не поддержим детских тренеров сегодня, завтра мы столкнёмся с отсутствием необходимого олимпийского резерва», - подчеркнула Ольга Павлова.

Также она высказала мнение, что давно решаемую проблему – нехватку тренерских кадров в спортшколах отчасти можно решить, приняв закон о целевом обучении.

«В Госдуму внесен закон о целевом обучении, который в ближайшее время, я надеюсь, будет принят. Студент, который будет зачислен в вуз по целевому направлению будет обязан отработать в течение трех лет в организации, которая его направила. И штраф за неисполнение целевого договора должен будет включать в себя не только финансовые издержки на выплату ему стипендии, но и полностью гасить затраты на его обучение. Это очень хороший закон, от которого будет большая практическая отдача», - считает Ольга Павлова.

Кроме этого, по ее словам, до сих пор не удается решить вопрос с достаточным количеством часов для тренировок учеников ДЮСШ и ДЮСШОР на ведущих спортивных объектах городов.

«Если в спортивных школах муниципальных районов Татарстана вопрос со временем тренировок практически решен, то спортсмены Казани и Набережных Челнов постоянно сталкиваются с недостатком времени, которое выделяет руководство ведущих спортивных объектов для подготовки сборных команд к турнирам. Хотя по статистике, спортивные школы этих городов самые большие поставщики татарстанских кадров в Олимпийские сборные», - отметила Ольга Павлова.