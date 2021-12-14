Павлова: Не думаю, что в России в ближайшее время появятся синхронистки-трансгендеры

В сборной России по синхронному плаванию есть определенные жесткие требования к спортсменам. Это в том числе антропометрия, пластика ног и рук, которая присуща только женщинам. Если есть мужчина, подходящий под все эти параметры, то он может попробовать, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделилась заслуженный тренер России, председатель попечительского совета федерации синхронного плавания РТ, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Для того чтобы попасть в команду Покровской, нужно пройти строжайший отбор. Речь идет о российской школе. У нас большая страна, много интересных и красивых женщин. Я не думаю, что в ближайшее время появятся трансгендерные спортсмены в синхронном плавании», — отметила спикер.

При этом она подчеркнула, что сейчас в Татарстане и России в целом активно развиваются микс-дуэты, в которых мужчина выступает вместе с женщиной.

Ранее, 12 ноября, Международный олимпийский комитет одобрил и опубликовал проект рекомендаций для международных федераций, касающихся избегания дискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий спортсменов. Согласно документу, гендерные тесты и инвазивные физические осмотры, до сих пор используемые для проверки пола спортсмена, трактуются как неуважительные.