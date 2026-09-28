Павлова назвала объявление Года Шаймиева главным тезисом послания Минниханова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова рассказала «Татар-информу», какие моменты считает ключевыми в ежегодном послании Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ.

«Самым главным для всех татарстанцев является то, что следующий год объявлен годом нашего Первого Президента Минтимера Шариповича Шаймиева, человека, который создал тот Татарстан, которым сегодня является республика. Это главное», – заявила Павлова.

Второй ключевой момент, на ее взгляд, – это поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«Люди защищают нашу страну, борются с неофашизмом, поэтому низкий им поклон. И конечно, как мы помогаем нашим регионам, нашим Лисичанску и Рубежному», – сказала Павлова.

Напомним, что она с 2023 года является руководителем проекта «Гуманитарный конвой», ведет адресную помощь жителям подшефных городов Республики Татарстан, Лисичанска и Рубежного, а также жителям Запорожской и Белгородской областей.

Павлова добавила, что в послании много внимания было уделено тому, что татарстанцы должны быть бдительны.

«Враг не дремлет, он хочет расшатать нашу систему. Ну и последнее – это слова Минтимера Шариповича: «Без булдырабыз! Без бергә! Победа будет за нами!» – сказала она.

Общественный деятель добавила, что на нее произвело впечатление, что Минниханов знает некоторых видных жителей Татарстана по именам.

«Впечатляет то, что Рустам Нургалиевич называет поименно учителей, наших спортсменов. Он каждого из наших героев знает поименно», – сказала она.