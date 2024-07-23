Павлова назвала дефицит тренеров главной проблемой детско-юношеского спорта РТ

Главной проблемой детско-юношеского спорта в Татарстане является дефицит тренеров. Об этом заявила координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане — заслуженный тренер РФ Ольга Павлова на посвященном реализации этого проекта селекторном совещании в Центральном исполкоме партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня не хватает специалистов на площадках, открывающихся по проекту „Наш двор“. Также развитию массового спорта мешает недостаток инструкторов, которые проводят занятия по месту своего жительства. В республике строятся замечательные спортивные объекты, но многие из них не используются в полную силу. Некому проводить мероприятия и организовывать досуг населения», — констатировала заслуженный тренер.

Механизм этой работы до сих пор никак не определен, подчеркнула в связи с этим Ольга Павлова.

Вместе с тем спикер обратила внимание на то, что государство и партия «Единая Россия» уделяют большое внимание развитию детского спорта. «В Татарстане благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова строятся новые стадионы и спорткомплексы, открываются спортивные площадки, проходят соревнования различных уровней», — сказала она.

Спикер также напомнила, что на днях Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. По ее словам, с каждым годом партийный проект «Детский спорт» расширяет свою географию.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Спорт должен быть массовым и доступным для всех ребят. Особенно важно привлекать к систематическим занятиям физкультурой детей и подростков из неблагополучных семей и из семей с низкими доходами. Необходимо, чтобы такие ребята занимались спортом и участвовали в соревнованиях абсолютно бесплатно», — добавила Павлова.

«Нам нужно создавать здоровое общество, а перемены начнутся, когда спорт вернется во дворы. В рамках партийного проекта „Спортивное лето“ дворовые тренеры формируют по месту жительства команды, которые в течение всего лета участвуют в муниципальных дворовых лигах по футболу 6х6 и баскетболу 3х3. С этого года в программу „Спортивного лета“ включена борьба — прекрасный вид спорта, который помогает подготовиться к службе в армии и учит противостоять всем жизненным трудностям и вызовам», — уточнила она.

Модератором встречи выступила член Высшего совета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Ирина Роднина. Помимо Ольги Павловой, участие в обсуждении от Татарстана приняли представители Федерация спортивной борьбы РТ.

Участники мероприятия обсудили строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах и реализацию инициативы «Единой России» по реконструкции спортивных залов в сельских школах. Они также рассмотрели вопрос подготовки к предстоящему фестивалю «Спортивное лето».

Одна из ключевых задач партийного проекта «Детский спорт» — максимальный охват молодежи регулярными занятиями спортом. Инициатива нацелена на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.