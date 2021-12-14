Павлова: Надеюсь, что изменение правил — это не способ давления на наших синхронисток

Согласно новым правилам судейства, в художественной гимнастике, фигурном катании и синхронном плавании техническая и артистические составляющие строго разделяются. Однако не хотелось бы, чтобы новая система оценки стала способом давления на мировых лидеров в синхронном плавании, главным из которых является сборная России.

Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделилась заслуженный тренер России, председатель попечительского совета федерации синхронного плавания РТ, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Всё в мире развивается. Я за прогресс в спорте, и мы давно обсуждали с коллегами, что вход в воду нужно отдельно оценивать. Но если международные федерации будут использовать новые правила для сдерживания сборной России, я это не приветствую. Мы часто видим, какое отношение к сильным на международной арене», — подчеркнула специалист.

По словам Павловой, в таких условиях России нужно активно участвовать в разработке новых правил и подготовке судейского корпуса. При этом перестройка системы подготовки спортсменов уже ведется главным тренером национальной сборной Татьяной Покровской.