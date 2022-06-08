news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
8 июня 2022  18:00
Дмитрий Киселев

Павлова: Надеюсь, Бах не откажется от своих слов, что МОК соблюдает права всех атлетов

news_top_970_100
Павлова: Надеюсь, Бах не откажется от своих слов, что МОК соблюдает права всех атлетов
Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Павлова отчасти согласилась с мнением президента МОК, отметив, что «акты агрессии — это не то, что мы хотим увидеть на международных турнирах».

Бах, выступая в Лозанне на ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций, заявил, что решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных турниров вызвано желанием организаторов защитить самих атлетов. В ряде стран против российских и белорусских спортсменов были проявлены акты агрессии, и организаторы не смогли гарантировать их безопасность, сказал он. 

«Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях. Не должно быть никаких санкций за то, что у кого-то просто есть паспорт определенной страны», — резюмировал Томас Бах. 

«В этой части полностью соглашусь с мнением президента Олимпийского комитета. Акты агрессии — это не то, что мы хотим увидеть на международных турнирах. И я очень надеюсь, что завтра он не откажется от своих слов, а это уже бывало. А перейдет от слов к делу. Не должно быть применено никаких санкций к человеку только потому, что у него паспорт другой страны», — считает Ольга Павлова.

#международный олимпийский комитет #Ольга Павлова #Томас Бах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100