Павлова: Надеюсь, Бах не откажется от своих слов, что МОК соблюдает права всех атлетов

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Павлова отчасти согласилась с мнением президента МОК, отметив, что «акты агрессии — это не то, что мы хотим увидеть на международных турнирах».

Бах, выступая в Лозанне на ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций, заявил, что решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных турниров вызвано желанием организаторов защитить самих атлетов. В ряде стран против российских и белорусских спортсменов были проявлены акты агрессии, и организаторы не смогли гарантировать их безопасность, сказал он.

«Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях. Не должно быть никаких санкций за то, что у кого-то просто есть паспорт определенной страны», — резюмировал Томас Бах.

«В этой части полностью соглашусь с мнением президента Олимпийского комитета. Акты агрессии — это не то, что мы хотим увидеть на международных турнирах. И я очень надеюсь, что завтра он не откажется от своих слов, а это уже бывало. А перейдет от слов к делу. Не должно быть применено никаких санкций к человеку только потому, что у него паспорт другой страны», — считает Ольга Павлова.