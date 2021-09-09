Павлова на встрече с президентом FINA: По многим видам спорта РТ — законодательница мод

Депутат Госдумы Ольга Павлова встретилась с президентом Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусалламом. Главной темой встречи стала презентация и оценка перспектив Школы синхронного плавания имени Т. Н. Покровской. Мероприятие прошло на полях форума «Россия — спортивная держава».

Фото: © пресс-служба депутата Госдумы РФ Ольги Павловой

По словам парламентария, глава FINA высоко оценил деятельность профильного центра в Казани, в котором сейчас тренируются спортсмены из разных стран. Здесь работают тренеры — победители соревнований со знанием иностранных языков и методик преподавания.

«Наша Республика Татарстан во многих направлениях является законодателем мод. <...> Мир развивается, в том числе мир плавания и синхронного плавания. Мы представили Хусейну Аль-Мусалламу концепцию развития синхронного плавания в центре ФИНА в Казани. Принципиальное решение принято. Мы с достоинством будем нести эту великую миссию — учить детей со всего мира лучшим традициям российского спорта», — заключила заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания Республики Татарстан.