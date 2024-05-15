Павлова на KazanForum: Почти 40% руководителей России сегодня – это женщины

Почти 40% руководителей России сегодня – это женщины. Об этом заявила член Общественной палаты Республики Татарстан Ольга Павлова на сессии «Роль женщины в политике». Мероприятие прошло в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».

Спикер подчеркнула, что женщины-руководители добиваются выдающихся результатов, вносят огромный вклад в достижение национальных целей в стране, являются проводниками крупнейших мировых проектов в сфере образования, культуры, науки здравоохранения, государственного и муниципального управления, играют ключевую роль в сохранении наших традиций и культурных ценностей.

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие», ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева также отметила, что с каждым годом число женщин в бизнесе, управлении и на госслужбе растет. Причем их роль в политике является важной составляющей и ее сложно переоценить.

«С каждым годом все больше становится женщин, которые участвуют в различных партийных проектах, общественных организациях, поэтому мы хотели обсудить данные вопросы сообща, поделиться успешными практиками в ходе общения», - сказала Набиева.

Также на сессии женщины из разных стран, участвующие в политической деятельности, обменялись опытом, обсудили вопросы самореализации и трудности при достижении целей.

Среди участников встречи оказались президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия), замминистра по делам семьи и социальных служб Турецкой Республики Леман Йенигюн, Уполномоченный по правам человека в Республике Азербайджан Сабина Алиева, Председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Беларусь Наталья Якубицкая, депутат Палаты представителей Марокко Ясмин Ламрауар и многие другие.