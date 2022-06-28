Павлова: На чемпионате мира для украинских синхронистов судьи заранее определили оценки

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская предположила, что именно украинские спортсмены выступали против участия сборной России в международных соревнованиях, тогда как другие команды, возможно, и хотели бы ее там видеть. Точку зрения Татьяны Покровской поддержала заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Именно украинская сторона обращалась в адрес различных международных федераций с провокационными заявлениями и требованиями отстранить российских спортсменов. Федерации отреагировали по-разному. Есть те, которые, как Международная федерация дзюдо, дали понять: "Спорт означает дружбу, единство, солидарность и мир". Но есть и те, кто забыл, что спорт вне политики. К сожалению, Международная федерация плавания (FINA) дрогнула, и уже не важно, как они всё это объяснили», — поделилась своим видением ситуации Ольга Павлова.

«Я не буду раскрывать всех безобразий, но напомню, что интернет помнит все, и те гневные высказывания, грязная брань, оскорбления российских символов и прямые угрозы к свержению государственного строя в нашей стране еще обязательно будут рассмотрены в рамках правового поля», — добавила заслуженный тренер.

По ее мнению, когда главная цель «шумихи» была достигнута и российские спортсмены не приехали на чемпионат мира по водным видам спорта, остались вопросы — стал ли ЧМ от этого ярче и интереснее, удовлетворено ли синхронное плавание мира полученными результатами, какова цена полученных медалей.

«Мы видели результаты, показанные украинским дуэтом, который забыл связку и должен был получить грубейший штраф, а вместо этого получил высокие баллы. Создалось ощущение, что на чемпионате мира для украинских синхронистов судьи заранее определили оценки», — высказала несколько предположений о ходе турнира Ольга Павлова.

«Слава богу, что этот междусобойчик под названием "чемпионат мира" закончился. Он явно войдет в историю как самый предвзятый чемпионат. Венгрия — сильная страна, и она не заслужила такого уровня соревнований, но что случилось, то случилось», — заключила она.