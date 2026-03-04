news_header_top
Павлова: МОК не должен выдавать индульгенции спортсменам тех стран, которые им укажут

Международный олимпийский комитет признался, что резолюция об олимпийском перемирии не имеет обязательной силы и не будут применять санкции в отношении спортсменов США и Израиля. Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова комментируя это заявление отметила, что в этом случае должны быть сняты все ограничения и с российских спортсменов.


«Нам понятно кем и почему была инициирована реакция МОК по отношению к российским и белорусским спортсменам. Жесточайшим бомбардировкам подвергается Иран. Страдает мирное население. Погибли дети при атаке на школу. И все это во время введенного олимпийского перемирия и мусульманского и христианского постов. В этих условиях, если МОК не будет последовательным в своих решениях, то для мирового сообщества это будет еще одно подтверждение что это уже устаревшая, номинальная и потерявшая контроль в спортивной сфере организация. Которая может только по решению избранных мира сего принимать карающие методы или выдавать индульгенции спортсменам тех стран, которые им укажут. Это не приемлемо и дискредитирует основополагающие принципы олимпизма», – подчеркнула Ольга Павлова

#международный олимпийский комитет #фсо динамо рт
