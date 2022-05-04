Павлова: «МОК молчал, когда Грузия атаковала Южную Осетию в день открытия Олимпиады 2008»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах оправдался перед национальными олимпийскими комитетами, отвечая на вопросы, чем уникальна военная операция России и почему идентичные меры со стороны МОК не были приняты когда развязывались войны в Афганистане, Сирии, Югославии, Иране, Ливии.

«Мы должны были принять защитные меры, потому что мировая реакция на другие военные конфликты была не такой, как во время спецоперации России», — ответил глава МОК.

Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова прокомментировала данное высказывание корреспонденту «Татар-информа».

«В день открытия Олимпиады 8 августа 2008 года Грузия начала агрессию против Южной Осетии и МОК этого не увидел в этом нарушения олимпийского перемирия. И я хотела бы напомнить МОК, что именно они инициируют и рассылают настоятельные рекомендации международным спортивным федерациям, которые и приводят к нарастанию международной истерии против российских и белорусских спортсменов», — заявила Ольга Павлова.

Также она отметила, что сегодня МОК, от позиции которого во многом зависит и реакция всего международного спортивного сообщества, работает не на объединение, а разделение его по национальным признакам.

«Хотя мы знаем примеры объединяющей функции МОК, когда две страны, Северная и Южная Корея, не смотря на политические разногласия, выступали под одним флагом. Мок должен заниматься планомерной созидательной работой, а не менять каждый раз подходы в угоду общественному мнению», — резюмировала Ольга Павлова.