Павлова: Мировой спорт превратился в русофобию, а бойкот — в сговор

В настоящее время в мировом спорте правит идея русофобии. Более того, это не бойкот, как, к примеру, было во время Олимпийских игр – 1980 в Москве, а сговор. К чему привели неэффективные менеджеры, управляющие олимпийским брендом, в интервью «Татарстан-24» рассказала заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

«Конечно, вопрос спорта и политики сегодня стоит очень остро. Сегодня благодаря неэффективным менеджерам, например, таким как Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета — прим. Т-и), сам спорт превратился в русофобию. Идеи Пьера де Кубертена, Пан Ги Муна были прекрасны. Сама Олимпиада — это бренд. Но так как на сегодняшний день этим брендом управляют это даже вне критики», — заметила она.

Павлова отметила, что бойкоты в спорте существовали задолго до этого. Однако сейчас Россия столкнулась со сговором. Противоположная сторона опускается до оскорблений в адрес руководителя страны, топтания флага. «Первые звоночки» ситуации, которую мы видим сейчас, прозвучали еще в 2014 году.

«Тогда в Казани проводился конгресс „Фэйр Плей“. Тогда увидев некоторых американских и европейский руководителей конгресса, я поняла, что-то не так. Это было ясно по некоторым высказываниям, начались какие-то группировки, хотели даже бойкотировать наш конгресс, когда разбился Boeing над территорией Украины. На Олимпиаде в Сочи возникло пристальное внимание WADA к российским спортсменам, их начали рассматривать как под микроскопом», — перечислила собеседница издания.

Она напомнила, что сейчас спорт — это бизнес, в котором «все продается и покупается», «олимпийское движение проржавело» и требует создания новых форматов.