Павлова: Критерии допуска наших СМИ на Олимпиаду в Италии вызывают вопросы

Фото: Telegram-канал Ольги Павловой

Российские журналисты на зимней Олимпиаде в Италии будут работать в нейтральном статусе, как и в 2024 году на летних Олимпийских играх во Франции. Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова заметила, что в работе СМИ на предстоящей Олимпиаде в Италии есть и положительные подвижки в сравнении с прошлыми Играми.

«МОК смягчил ранее введенные ограничения для российских СМИ. Согласно информации, которую мы имеем от пресс-службы МОК, на зимние Олимпийские игры будут допущены журналисты и фотографы из изданий, не специализирующихся исключительно на спорте. Это, конечно, изменение курса по сравнению с маем 2025 года, когда неспортивным СМИ из России было отказано в аккредитации до осени», – констатировала в беседе с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Кроме того, она отметила, что, несмотря на положительные сдвиги, Международный Олимпийский комитет остается очень политизированной организацией.

«Какие-то из наших СМИ были допущены на Олимпиаду, какие-то нет, остаются вопросы. Есть крупнейшие агентства, которые не были допущены к работе на главном спортивном событии четырехлетия без объяснения причин. Которые, я думаю, и так понятны», – подчеркнула Ольга Павлова.