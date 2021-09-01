Павлова: Казанское суворовское училище приумножает лучшие традиции военного образования

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова посетила Казанское суворовское училище и поздравила преподавателей и суворовцев с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Сегодня в рядах казанских суворовцев пополнение. Поздравляю юных суворовцев с этим событием — вы открываете новую страницу в своей жизни», — обратилась к присутствующим парламентарий.

Она выразила уверенность, что Казанское суворовское училище сохраняет и приумножает лучшие традиции военного образования нашей страны. Отличительной чертой учреждения всегда были высокий уровень знаний, культура, дисциплина воспитанников и патриотическое воспитание.

«Это особо важно сейчас, когда наше общество восстанавливает историческую справедливость, возрождает преемственность поколений и историческую правду», — подчеркнула Ольга Павлова.

Она напомнила, что в стенах училища обучались более 60 генералов и 10 героев Советского Союза и РФ. Парламентарий выразила уверенность в том, что все, кто учится здесь, станут настоящими патриотами и будут любить свою Отчизну и родную республику.