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1 сентября 2021  11:19

Павлова: Казанское суворовское училище приумножает лучшие традиции военного образования

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Павлова: Казанское суворовское училище приумножает лучшие традиции военного образования
Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова посетила Казанское суворовское училище и поздравила преподавателей и суворовцев с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Сегодня в рядах казанских суворовцев пополнение. Поздравляю юных суворовцев с этим событием — вы открываете новую страницу в своей жизни», — обратилась к присутствующим парламентарий. 

Она выразила уверенность, что Казанское суворовское училище сохраняет и приумножает лучшие традиции военного образования нашей страны. Отличительной чертой учреждения всегда были высокий уровень знаний, культура, дисциплина воспитанников и патриотическое воспитание. 

«Это особо важно сейчас, когда наше общество восстанавливает историческую справедливость, возрождает преемственность поколений и историческую правду», — подчеркнула Ольга Павлова.

Она напомнила, что в стенах училища обучались более 60 генералов и 10 героев Советского Союза и РФ. Парламентарий выразила уверенность в том, что все, кто учится здесь, станут настоящими патриотами и будут любить свою Отчизну и родную республику.

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