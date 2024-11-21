Павлова о допуске россиян на турниры по водным видам спорта: «Лед тронулся»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Лед тронулся, и это очевидно. Такое мнение высказала Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, комментируя решение Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе на турниры по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

«Желание международной спортивной элиты не обострять затянувшийся конфликт очевидно. Но ситуация, в которой находится на данный момент российский спорт, очень непростая. Сначала надо аккредитацию ОКР восстановить, вернуться в Ассоциацию национальных олимпийских комитетов, из которой нас благополучно удалили, и дальше уже двигаться по смягчению позиций. Да и в решении World Aquatics по допуску россиян к турнирам по водным видам спорта, пока вопросов больше, чем ответов. Да, сегодня есть приглашение от Национальной ассоциации водных видов спорта Венгрии. Да, теоретически появилась возможность выступать на чемпионате мира, который был перенесён из Казани в Сингапур. Но есть критерий отбора. Есть квоты от континентов. А как будут вписываться в эти квоты российские спортсмены? Не столкнёмся ли мы с предвзятостью судейства? На это и многое другое еще предстоит ответить нашим спортивным чиновникам и руководителям федерации. Но то что лёд, с допуском россиян, тронулся - это очевидно» - поделилась с журналистом «Татар – информа» Ольга Павлова.