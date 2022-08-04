Павлова: Итоги «Игр Дружбы» - это фурор синхронисток России и подвиг сборной Донбасса

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова поделилась с журналистом «Татар-информа» главными, по ее мнению, итогами завершившегося в Казани первого этапа комплексного международного турнира по водным видам «Игры Дружбы».

«Многие спортсмены уже покинули столицу Татарстана, но ощущение праздника и ярких спортивных эмоций до сих пор еще в сердце», – призналась Павлова.



Подводя итоги турнира, она отметила великолепные выступления четырёхкратного чемпиона мира Александра Мальцева с партнершами Майей Гурбанбердыевой и Олесей Платоновой. Также отметила дуэт Варвары Субботиной и Светланы Колисниченко, которые со своим фееричным выступлением выиграли произвольную программу турнира.

«Порадовалась за выступление звездочки синхронного плавания Татарстана – Агнии Тулуповой. Она завоевала 5 медалей самого высшего достоинства различных видов и дважды выступала в гала – концерте. То, что она делала на суше и в воде – иначе как балет не назовешь. Ее выступления не оставили равнодушными никого из присутствующих от судей до зрителей», – отметила Павлова.

В свою очередь, участие в «Играх дружбы» сборной Донецкой Республики Ольга Павлова назвала гражданским подвигом.

«При отсутствии возможности регулярно тренироваться, из-за сложной ситуации в своей Республике эти девочки из Донбасса, которым по 12-13 лет завоевали на этих соревнованиях, в конкуренции со сборными 16 стран, три бронзовые медали. Это блестящий результат. Я сказала главному тренеру Ольге Артеменко, что эта бронза с золотым отливом. Они впервые выступали под флагом Донецкой народной республики, который официально был поднят во время награждения», – подчеркнула Павлова.



По ее словам, Федерация синхронного плавания России будет и в дальнейшем помогать донбасской сборной инвентарем и организационными моментами и у нее нет сомнений, что разрушенный в Донецке бассейн будет восстановлен и эта школа синхронного плавания еще даст миру очень серьезных спортсменок.

«Новая сборная команда России, которую Татьяна Покровская собрала менее года назад, показала фантастический результат, набрав практически 99 балов. Выше, сборная России показывала, только один раз на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но композиция была по совокупности элементов менее сложной. Поэтому надо полагать, что усложненная композиция нового состава наберет в дальнейшем на выступлениях рекордную сумму оценок», – подвела итоги Ольга Павлова.