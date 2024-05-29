Павлова инициировала проверку из-за осквернения флага РФ турецкой спортсменкой

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова инициировала обращение в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет России для проверки факта наличия в действиях турецкой спортсменки Виктории Зейнеп Гюнеш, чемпионки Европы по плаванию, состава преступления, предусмотренного статьями 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 329 («Надругательство над государственным флагом Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ.

По словам Ольги Павловой, в марте 2022 года Виктория Зейнеп Гюнеш (ранее Виктория Солнцева, уроженка украинского города Полтавы) разместила на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) фотографию, где она стоит на флаге России, с комментарием, осуждающим специальную военную операцию. Этот поступок получил широкую огласку в средствах массовой информации и был раскритикован рядом российских спортсменов.

«В настоящее время Гюнеш дисквалифицирована с 19 февраля 2023 по 23 мая 2026 года, но не за свой поступок с флагом России, а за нарушение ею антидопинговых правил. Как патриот России не могу не отреагировать на такой случай и полагаю, что в действиях Гюнеш содержатся признаки как минимум состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ (а, возможно, и статей 280.4, 282 УК РФ)», — заметила в своем обращении Ольга Павлова.