Павлова: IBA ответило МОК, что российские боксеры будут состязаться под своим флагом

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала заявление Международной федерации бокса о том, что российские и белорусские спортсмены будут участвовать в международных турнирах под национальными флагами и с гимнами стран. По ее словам, руководство IBA ни пошло ни на какие компромиссы с Международным олимпийским комитетом и до конца отстояло права спортсменов.

«В руководстве спортивных международных федераций есть и другие представители России, и работа ведется. Но Умар Кремлев, несмотря на беспрецедентное давление со стороны исполкома МОК, под угрозой отстранения IBA от проведения соревнований по боксу на Олимпийских играх в Париже не пошел ни на какие компромиссы и до конца отстаивал права российских и белорусских спортсменов выступать на международной арене со своими флагами и гимнами», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее словам, руководство Федерации бокса России не ошиблось с кандидатурой Умара Кремлева, когда рекомендовало его на должность президента. В дальнейшем он смог создать очень сильную концепцию развития этого вида спорта, стать Президентом IBA и сохранить бокс как вид Олимпийских игр.