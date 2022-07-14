Павлова и Валуев задумались о создании альтернативы Олимпийским играм

Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова поддержала мнение депутата Госдумы Николая Валуева, который заявил о необходимости создания новых международных спортивных объединений. По его мнению, они со временем могут стать альтернативой Олимпийским играм и заменить Международный олимпийский комитет.

«Да, нужно пересмотреть отношения с теми организациями, которые утратили доверие к себе и цели, для которых они создавались, попав под полную финансовую зависимость от США», – отметила Павлова. По ее словам в списке организаций утративших доверие стоит особо отметить WADA, которое стало «американским карательным инструментом» россиян.

Также, по мнению Павловой, бессмысленным стало существование ООН и ВОЗ. «Мы должны не просто создать какие-то новые, альтернативные объединения, а сделать их притягательными для мирового сообщества, в том числе и спортивного, чтобы российский спорт в ближайшее время снова вернулся на международную арену», – уверена Павлова.

Ранее Валуев предложил проводить в России альтернативные Олимпийские игры, которые должны включать в себя хоккей с мячом, самбо и городошный спорт.