Тренерам, воспитавшим олимпийских чемпионов, в России назначили допвыплату к пенсии

Госдума РФ единогласно приняла закон о дополнительных выплатах к пенсии тренерам, подготовивших олимпийских, паралимпийских или сурдлимпийских чемпионов. Благодаря этому будут поощрены люди, которые куют спортивные победы для нашей страны, но остаются в тени. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась один из авторов законопроекта, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в РТ Ольга Павлова.

«Наконец-то мы готовы поставить жирную точку в вопросе восстановления справедливого подхода к оценке заслуг тренеров, подготовивших чемпионов. Ведь этот законопроект не столько о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении или доплатах к пенсии, как говорят в народе, сколько о заслугах российских тренеров, подготовивших спортивную элиту. Это история о восстановлении справедливости по отношению к людям, которые куют победы, но зачастую остаются в тени», – сказала собеседник.

Она пояснила, что на сегодняшний день дополнительные выплаты получают только сами чемпионы, а тренеры остаются ни с чем.

На дополнительные выплаты смогут рассчитывать тренеры, готовившие сборные команд СССР или объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.

Также во втором чтении в законопроекте закрепились принципы fair-play. В случае нарушения тренером антидопинговых правил или лишения спортсмена звания выплата дополнительного материального обеспечения прекращается.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.