Павлова: Госдума устранила правовой пробел, касающийся заработка госслужащих-спортсменов

Государственная Дума ФС РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, закрепляющий право спортсменов, состоящих на госслужбе, зарабатывать в спорте высших достижений.

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова прокомментировала принятие этого законопроекта.

По словам собеседницы агентства, новелла позволит устранить правовой пробел, касавшийся госслужащих-спортсменов, которые, находясь в составе сборной команды, не могли выехать, не нарушая закон, за границу на соревнования. Она уверена, что сделать это надо было уже давно.

«Сегодня состоящие на госслужбе и входящие в сборные команды спортсмены — это весомая часть всех российских атлетов. При этом в отношении них действуют законодательные ограничения, которые не позволяют им заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Получать денежные вознаграждения, к которым относятся и призовые за успешные выступления, а также принимать награды от международных и иностранных организаций. Понятно, что это правовой нонсенс, касавшийся госслужащих-спортсменов, которые, находясь в составе сборной команды, не могут выехать, не нарушая закон, за границу на соревнования», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, она отметила, что утвержденные поправки призваны урегулировать ситуацию, когда из-за пробелов в трудовом законодательстве спортсмены не могут оформить спортивный договор.