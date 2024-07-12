Павлова: Формирование многополярного мира положительно скажется на развитии регионов РФ

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Эксперты из Татарстана ответили на вопрос о том, как формирование многополярного мира повлияет на развитие российских регионов? По каким направлениям следует расширять сотрудничество со странами «глобального Юга? Что принесет России более справедливое мироустройство? Какую роль в становлении многополярности играет СВО?

Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что многополярный мир сегодня стал реальностью.

«Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста», — сказал российский лидер.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков подтвердил, что многополярность в современном мире становится реальностью.

«Если раньше мы говорили в основном о концепциях С. Хантингтона и Е. Примакова, то теперь видим проявления многополярности в реальной жизни. Визит индийского премьера в Россию, который опроверг все тезисы западной пропаганды об изменении вектора развития Индии за последние годы, отказ Саудовской Аравии США на использование российских «замороженных денег» на помощь Украине в закупке оружия, снарядов, продовольствия, постоянные соглашения крупнейших стран мира о торговле и взаимовыгодном сотрудничестве без участия доллара, на основе национальных валют, мирный план венгерского премьера Орбана по урегулированию кризиса на Украине. Отказ всех стран БРИКС подписывать прозападную декларацию о мире на Украине в Швейцарии (часть стран даже не поехали на данную конференцию). В ответ Запад пытается глобализировать НАТО, продолжить вооруженную фазу конфликта на Украине. Но это проекты, которые не имеют новой финансовой базы и не выгодны большинству стран современного мира», - сказал Большаков.

Он отметил, что неподчинение диктату Запада, противодействие неоколониализму — стали ведущими трендами мирового развития. Этот вектор очень сложно изменить. Хотя построение более справедливого миропорядка — это процесс не быстрый. О существенных результатах, считает спикер, можно будет говорить через 5-10 лет. Сотрудничество с глобальным Югом выгодно российским регионам в плане развития внешнеэкономических связей, парадипломатии. Многие соглашения последних лет рассчитаны на сотрудничество российских и зарубежных регионов в Китае, Индии, Иране, странах Латинской Америки, Африки и др. Последняя встреча стран ШОС показала, что созданы на практике новые форматы безопасности в Евразии. Они относятся не только к военной сфере, но и к сферам экономики, сотрудничества спецслужб, взаимодействия сегментов гражданского общества.

«В настоящее время цели и задачи СВО стали больше ясны российским партнерам. Особенно они очевидны на фоне агрессивной политики Запада и украинского руководства. Сотрудничество с глобальным Югом следует развивать по ряду направлений: экономическому, культурному, гуманитарному. Россия как страна-цивилизация может и должна это себе позволить», — добавил Большаков.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Игорь Бикеев, в свою очередь, сказал, что совсем недавно участвовал в работе Гражданского форума БРИКС в качестве делегата от России и Казанского инновационного университета.

«На нем совместно трудились представители не только изначальных участников объединения, давших ему название (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики), но также Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии, которые присоединились к нему с 1 января 2024 года. Кроме того, еще более 30 стран подали заявки на вступление. Напомню, что в этом году Россия председательствует в БРИКС, организует его работу», — поделился депутат.

Он отметил, что лично наблюдал огромную заинтересованность делегатов форума БРИКС от разных государств в построении более справедливого мирового порядка. Они просто фонтанировали идеями и конкретными предложениями о сотрудничестве в рамках объединения. Страны глобального Юга прорабатывают и вводят в действие новые форматы сотрудничества между собой.

«Объединение дает участникам колоссальные возможности. Направлений сотрудничества стран глобального Юга огромное количество. В их числе совместные проекты в области валютно-финансовой политики, промышленности, здравоохранения, науки, образования, культуры, рационального природопользования и сельского хозяйства, освоения космоса, цифровых технологий, обеспечения безопасности, сохранения традиционных человеческих ценностей и многое другое. Все они привлекательны не только для страны в целом, но и для наших регионов, способны улучшить качество жизни и возможности граждан России», — продолжает Бикеев.

Спикер подчеркнул, что СВО запустила совершенно новый этап развития человечества. Она обнажила чудовищное лицемерие и наличие не только двойных, но даже множественных стандартов стран коллективного Запада, который пытается путем насилия, давления, обмана и манипуляций продолжать эксплуатировать весь мир в своих интересах. Но миру это уже не нужно. Маски сброшены, пелена пала с глаз. Образно говоря, река создаст новое русло, даже если кому-то этого очень не хочется.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов также напомнил, что концепция многополярного мира как основа для мирного развития стран была предложена ещё Е. М. Примаковым.

«Сегодня идея многополярного мира становится уже реальностью. Коллективный Запад больше не является доминирующей силой в мире. Его диктат абсолютно неприемлем и несостоятелен в качестве инструмента внешней политики. Этому диктату противостоит мировое большинство, огромный «НеЗапад», — сказал он.

По его мнению, многополярный мир — фундамент развития системы равной безопасности на принципах равноправия и взаимоуважения.

«Многополярность — это также возможность сохранить свой национальный код и идентичность. Вот почему идея многополярности так актуальна и востребована в современной политике. Она в полной мере отвечает и российским национальным интересам, поскольку обеспечивает поддержку равноправного мирового порядка. Поэтому Россия вместе со своими стратегическими партнёрами последовательно будет отстаивать идею многополярности (и в политике, и в экономике) как основу для гармонизации международных отношений», — подвел итог Морозов.

Доктор педагогических наук, Заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что формирование многополярного мира, безусловно, окажет позитивное влияние на развитие российских регионов.

«Переориентация внешнеэкономических связей на страны "глобального Юга" и Востока откроет новые возможности для региональных предприятий и производителей. Они смогут найти новые рынки сбыта, наладить кооперационные связи, привлечь инвестиции из быстрорастущих экономик. Это будет способствовать диверсификации региональных экономик, их модернизации и повышению конкурентоспособности», — сказала она.

Еще заслуженный тренер добавила, что сотрудничество со странами «глобального Юга» следует расширять по широкому спектру направлений: торговля, инвестиции, технологический обмен, совместные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре. Особое значение приобретает кооперация в сферах, критически важных для обеспечения устойчивого развития, — продовольственная безопасность, здравоохранение, образование. Налаживание прямых связей между регионами России и регионами стран Юга также будет способствовать более сбалансированному региональному развитию.

«Считаю, что более справедливое мироустройство, основанное на принципах многополярности, принесет России большую стабильность, безопасность и возможности для устойчивого развития. Отход от гегемонии Запада и формирование полицентричной системы международных отношений позволит России более эффективно отстаивать свои национальные интересы, укреплять свой суверенитет и влияние в мире. Это создаст благоприятные внешние условия для модернизации экономики, повышения качества жизни граждан», — говорит спикер.

Кроме того, по ее мнению, СВО сыграла ключевую роль в становлении многополярности. Она наглядно продемонстрировала неспособность Запада навязывать свою волю другим странам, подорвала его геополитические позиции. Отказ большинства государств «глобального Юга» присоединиться к антироссийским санкциям свидетельствует о формировании нового мирового порядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

«Особую роль в этом процессе играет объединение БРИКС. Предстоящий саммит БРИКС в России станет ключевым событием, укрепляющим многополярность. Страны БРИКС, представляющие более 40% мирового населения и трети глобального ВВП, становятся центрами силы, альтернативными западному доминированию. Их сотрудничество в торгово-экономической, финансовой, научно-технической сферах создает прочный фундамент для формирования нового, более справедливого миропорядка», — считает Павлова.