Павлова: Физкультура и спорт — одни из важнейших составных частей нацбезопасности

Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова приняла участие в заседании Совета по физкультуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ. Встреча прошла в Казани.

Парламентарий выступила с приветственным словом и отметила, что в рамках сотрудничества СНГ основное внимание уделяется вопросам торгово-экономического пространства, обеспечению безопасности и национальных интересов государства. Она подчеркнула, что физкультура и спорт являются «одними из важнейших составных частей национальной безопасности».

«Сильные нации — это здоровые нации. Физическая культура, массовый спорт, здоровый образ жизни непосредственно влияют на сохранение и укрепление здоровья, увеличения продолжительности активной жизни населения, и в целом на уровень обеспечения национальной безопасности и стабильности», — сказала Павлова, добавив, что Россия уделяет основное значение развитию спортивного сотрудничества на пространстве СНГ.

По ее словам, за последние годы в стране многое сделали для создания законодательных и организационных основ по привлечению россиян к занятиям физкультурой и спортом. Она перечислила ряд нововведений в стране. Так, в России реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни», по которому создается и обновляется спортивная инфраструктура, готовится спортивный резерв регионов и страны. Кроме того, принимаются законы, которые способствуют популяризации спорта и гармонизации ситуации в сфере спорта и образования.

«Теперь тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками. При этом новые нормы не отменяют и не уменьшают уже имеющиеся социальные гарантии и стимулирующие выплаты, которые получают тренеры согласно Трудовому кодексу», — пояснила депутат.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Новые законы также способствуют решению проблемы подготовки кадров — тренеров, специалистов, менеджеров. Кроме того, с 2022 года граждане смогут вернуть налоговый вычет на занятия фитнесом и спортом.

Павлова подчеркнула, что ключевое значение для углубления сотрудничества в рамках СНГ в области физической культуры и спорта имеет совершенствование и гармонизация национальных законодательств посредством подготовки и принятия модельных законов.

«Страны СНГ — самые близкие для России. У нас схожий менталитет и законодательное регулирование тоже должно быть схожим. Это позволит вырабатывать новые подходы в развитии физкультуры и спорта на едином пространстве, развитии национальных систем физического воспитания населения и подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса», — уверена парламентарий.