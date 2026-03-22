news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
22 марта 2026

Павлова: электронные паспорта помогут найти талантливых детей из глубинки

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова, комментируя решение Правительства РФ о внедрении электронных паспортов спортсменов к 2028 году, отметила эффективность этой системы для выявления талантливой молодёжи.

По её словам, в системе подготовки спортсменов давно необходимо навести порядок. Цифровая платформа сделает прозрачными сведения во всех сферах физкультуры и спорта, поможет бороться со статистическими приписками и покажет, насколько эффективно расходуются средства на подготовку спортсменов.

Общественник также подчеркнула, что введение электронных паспортов сделает отбор талантливой молодёжи более тщательным и справедливым. Будет доступна для мониторинга электронная запись детей в спортшколы, их достижения и результаты. Это позволит перспективным детям из глубинки привлечь внимание топовых тренеров. Кроме того, с помощью цифровых технологий ускорится процесс присвоения спортивных званий и разрядов.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров